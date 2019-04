Musical over speurhond Scooby-Doo op komst

De musical naar de populaire jaren 70-tekenfilmserie heet Scooby-Doo and the Lost City of Gold. In de productie wordt gebruikgemaakt van poppen, acteurs en interactieve video. Ook worden er liedjes speciaal voor de voorstelling geschreven. De musical moet volgend jaar zijn debuut maken in een Amerikaans theater, waarna de productie vijf jaar langs theaters wereldwijd reist.

De première van de musical valt samen met de nieuwe animatiefilm Scoob!, die verschijnt namelijk mei volgend jaar. In die film zijn onder anderen Zac Efron, Amanda Seyfried en Will Forte te horen.