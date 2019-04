Backstreet Boys werken aan kerstplaat

Hoewel de boys jaarlijks rond de feestdagen te horen zijn met de hit Christmas Time, bleef het slechts bij enkele losse kerstliedjes. „We hebben een paar nummers gemaakt, maar we hebben nog nooit een heel kerstalbum gemaakt”, zegt Kevin Richardson. „We maken nu een volledige kerstplaat, met klassiekers en wat eigen nummers. We werken eraan tijdens onze DNA World Tour.”

Het kerstalbum is de tweede plaat die de band, ook bestaande uit A.J. McLean, Brian Littrell en Howie Dorough, dit jaar uitbrengt. Begin dit jaar verscheen het album DNA, het eerste in zes jaar tijd. Met dat album toeren de mannen momenteel de wereld rond. Op 23 mei staan de Backstreet Boys in de Ziggo Dome.

De zangers vieren hun bijna 26-jarig bestaan niet alleen met de toer, ook bij de GRAMMY Museum’s Backstreet Boys: The Experience in Los Angeles wordt uitgebreid stilgestaan bij hun succes. De expositie opende woensdag. Fans kunnen nog tot en met 2 september kijken naar oude foto’s, outfits, awards en andere memorabilia van de popgroep.

