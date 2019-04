’Dochter Matthijs van Nieuwkerk deed het niet goed’

Volgens Den Besten is het geen goede tv, dat Jet van Nieuwkerk maakte met haar programma Niet Gezond Meer, waarin ze in de wereld van obsessief eten en extreem veel sporten dook. Het was iets waar ze zelf ook mee worstelde in haar leven.

Maar dat liet ze te weinig zien, vindt Tim. „Het is een voorbeeld van hoe het wat mij betreft niet moet. Op het moment dat het spannend werd, mocht er bij haar niet worden doorgevraagd. Ze stond er met een been in, en een been uit. Je moet er vol voor gaan als je een verhaal wilt vertellen en dan ook het hele verhaal laten zien.”

Tim den Besten Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Zelf heeft hij er geen moeite mee om zijn kwetsbaarheden te laten zien, zegt hij. „En dan ook om ze écht te laten zien.” Hij is niet bang voor het verloop van zijn tv-carrière. „Als je iets vanuit overtuiging maakt, dan hou je daarmee vanzelf wel je plek op tv. En verder moet het behalve maatschappelijk relevant natuurlijk ook gewoon leuk en interessant zijn om naar te kijken.”