Film over leven en werk Dick Maas in de maak

De werktitel van de film is Boodschappen doe je bij Albert Heijn, een van de bekendste uitspraken van Maas. De regisseur bouwde de afgelopen decennia een flink oeuvre op met een zeer herkenbare eigen stijl. Met de komedie Flodder (bijna 2,5 miljoen bezoekers) maakte Maas de best bezochte Nederlandse film van de afgelopen veertig jaar. Zijn meest recente films waren Moordwijven, Quiz en Prooi; de horrorfilm over een leeuw die huishoudt in Amsterdam was onlangs een hit in de Chinese bioscopen.

De documentaire wordt gemaakt met de volledige medewerking van Dick Maas zelf. De regisseur zal uitgebreid worden geïnterviewd en stelt zijn gehele archief ter beschikking voor de film. Daardoor zal de film „een schat aan nooit eerder vertoond ’behind the scenes’ materiaal bevatten”, aldus de makers. De crowdfundingsactie is woensdag gelanceerd via het platform CineCrowd. Wie geld doneert, maakt kans op onder meer gesigneerde posters van films van Maas, een bezoek aan de special effects studio Rob’s Prop Shop of een filmviewing in bijzijn van Maas mét vooraf een bezoek aan een Chinees restaurant.