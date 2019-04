Corry Konings brengt ode aan Koningsdag

Wat krijg je als je een vaderlands muziekicoon en een rapper samen de studio in laat duiken? Een cocktail van twee stijlen met garantie op vuurwerk. Of in dit geval: ’een heel apart gevoel van binnen’.

Koningin van het levenslied Corry Konings en rapper/producer Brownie Dutch kennen elkaar nog van het programma Ali B Op Volle Toeren. In dit programma werd rapper Kempi tot tranen geroerd, nadat Corry Konings op haar eigen wijze een nummer van de rapper ten gehore bracht. Brownie Dutch speelde als producer een hoofdrol in het programma.

Corry Koningsdag is een ode aan Koningsdag en een initiatief van de Staatsloterij. „Koningsdag is een van de meest zorgeloze dagen van het jaar. Een dag waarop iedereen vrij is en samen feest viert. En dat is precies waar het nummer over gaat”, zegt Sander van de Vooren, woordvoerder van de Staatsloterij.

