Ex Barbie maakt twee vrouwen tegelijk zwanger

Toen Rolf en Gabriëlla tijdelijk uit elkaar waren, deelde de ex van Barbie het bed met Kimberley. En ook daar was het raak. Een dag nadat hij hoorde dat Gabriëlla zwanger was, vertelde ook Kimberley in verwachting te zijn van hem.

De twee vrouwen zijn enkele dagen na elkaar uitgerekend. Aan Shownieuws laat Rolf weten dat de situatie erg lastig is, maar dat hij Gabriëlla meer ziet dan Kimberley.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk ook: Ex Barbie verwacht kind met nieuwe liefde