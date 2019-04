Duncan dolgelukkig in de liefde

Dat vertelt OUTTV-verslaggever Jens Geerts deze week in de nieuwste aflevering van de Eurovisie-podcast ’Songfestivalkoorts’. Eerder deze week ontmoette hij de Nederlandse zanger. „Duncan is een hele fijne jongen, zo openhartig. Meteen begon hij over zijn ’boyfriend’. Dat het zo’n geweldige steun voor hem is. Dat heb ik een artiest nog nooit uit zichzelf horen zeggen. ’Ik heb een boyfriend en het is echt mijn steun en toeverlaat en ik ben heel gelukkig met hem.’ Ik zat meteen op een ander level met Duncan. Het is een heel ontwapenende jongen. Je kan niet anders dan van Duncan houden.”

Ook vroeg Geerts wie de allereerste persoon is die Duncan Laurence zou willen bedanken als hij in Israël er met de zege vandoor gaat. Geerts: „Dat was zonder aarzelen Ilse De Lange. Zij heeft hem alle kansen gegeven op zijn professionele carrière. Het zou niet meer dan terecht zijn om haar te bedanken als hij zou winnen.”

Tegen Telegraaf-verslaggever Richard van de Crommert vertelde de populaire singer-songwriter dat hij, ondanks alle drukte, nog genoeg tijd heeft voor zijn privé-leven. „Er zijn zoveel dingen waarop ik me nu aan het voorbereiden ben. De staging. De outfit. Maar ik heb gewoon een privé-leven en dat is hartstikke fijn. Ik zoek de juiste balans en die is momenteel heel erg goed. En dat hou ik goed in de gaten.”

Overal herkend op straat

Opvallend noemt Duncan, dat hij tijdens zijn verblijft in Tel Aviv, vorige maand, al vanaf dag twee werd herkend op straat. Op de eerste dag gaf hij al enkele interviews aan de Israëlische pers. „Dat bleek op prime time op de nationale tv te worden uitgezonden. De dag erna leek het wel alsof iedereen op staat met me op de foto wilde. Roepen deze mensen nu mijn naam, dacht ik nog. Nee toch, ik ben in Israël. Maar het was wel zo. Dat was echt bizar.”

De druk van de eerste positie bij de bookmakers, lijkt de Nederlandse singer-songwriter vleugels te geven. „Je gaat een hele achtbaan in, maar ik blijf er heel nuchter onder. En dat we kunnen winnen, voelt vet. Bang dat ik een misstap zal zetten, ben ik zeker. Net als iedere vrouw die hoge hakken draagt, bang is dat ze van de trap valt. En iedere zanger die net begint, bang is dat hij een nooit mist. Maar ik kan niet meer doen dan mijn best.”

Toch waarschuwt Geerts voor de inzending van IJsland. „Iedereen die een tegenstem wil uitbrengen, zal voor IJsland kiezen. Dus het is oppassen geblazen. Maar Nederland blijft voor mij een kanshebber voor de zege in Tel Aviv. Het lied Arcade is prachtig.”

Tijdens zijn uitzwaai-concert, op 1 mei in Amsterdam, zal Duncan worden begeleid door vier strijkers. twee backing-vocals, een pianist en een gitarist, zo vertelde hij. „Ik ga daar vooral eigen songs ten gehore brengen.”

