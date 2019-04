Vierde seizoen Lucifer begint op 8 mei

Het vierde seizoen, dat over precies 666 uur begint, gaat verder waar het derde eindigde. In een spannende cliffhanger onthulde hoofdpersoon Lucifer (Tom Ellis) daarin aan zijn vriendin rechercheur Chloe Decker (Lauren German) dat hij de duivel is. In het nieuwe seizoen dealt Lucifer met de onthulling en krijgt hij bovendien te maken met een oude bekende, Eva. Zij was volgens de Bijbel de eerste vrouw op aarde.

Lucifer, de duivel, is zijn saaie leven als Heer van de onderwereld zat en besluit ’op vakantie’ te gaan naar aarde. Hij strijkt neer in Los Angeles en opent een nachtclub, Lux. In LA raakt hij bevriend met politierechercheur Chloe Decker, die niet wil geloven dat hij de duivel in menselijke vorm is. Hij helpt haar met diverse moordzaken.