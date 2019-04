Operatie Marc de Hond geslaagd

Op Facebook laat Marc weten dat de ingreep zeven uur duurde en dat hij de eerste 24 uur daarna goed is doorgekomen. „Ik wil de huid nog niet verkopen voordat de beer (of olifant) geschoten, aangezien complicaties nog tot 72 uur kunnen voorkomen. Maar nu voel ik me gelukkig prima, hopelijk blijft dat zo.”

De tumor en de lymfeklieren worden onderzocht door een patholoog anatoom. Op de uitslag daarvan moet Marc nog twee weken wachten. „Dan kan hij vertellen of de tumor echt volledig verwijderd is en of de lymfeklieren waren aangetast. Ook hier dus nog even wachten tot we de vlag uithangen.”

Na het verwijderen van de blaas heeft de zoon van Maurice de Hond een stoma gekregen, die „uitstekend werkt.” Marc moet nog „een tot enkele weken” in het ziekenhuis blijven om te herstellen van de operatie.

