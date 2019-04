Donald Trump krijgt tiende kleinkind

„Lara en ik zijn erg blij te mogen vertellen dat we in september gezinsuitbreiding verwachten. Luke wordt een grote broer”, schrijft vader Eric. Hij maakt nog niet bekend of ze een jongen of een meisje verwachten.

Donald Trump heeft drie kleindochters en zes kleinzoons. Zijn dochter Ivanka heeft een dochter Arabelle (7) en twee zoons Joseph (5) en Theodore (3). Zijn oudste zoon Donald Trump jr. is vader van drie jongens en twee meiden met zijn ex-vrouw Vanessa Trump.