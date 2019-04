Lil’ Kleine deelt Rolexen uit aan gastartiesten

Aan de binnenkant van het luxe uurwerk staat ’Het Concert’ en de datum van zijn show gegraveerd. Lil’ Kleine: „Dit wordt een avond om nooit meer te vergeten. Dus ik wil mijn gastartiesten een aandenken geven door een dikke uitnodiging te sturen. Samen gaan we geschiedenis schrijven.”

Lil’ Kleine geeft twee shows in de Ziggo Dome. De avondshow was in november in een uur uitverkocht. Daarna kondigde Lil’ Kleine aan ook nog een middagshow te geven.