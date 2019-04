Chris Hemsworth kent einde Avengers: Endgame niet

„Ik voel me net een fan, net als iedereen en ik ben benieuwd of ik het ga overleven of niet”, zegt hij dinsdag in de talkshow Ellen. „Ik heb wel een vaag idee over wat er gaat gebeuren, maar ik heb de film niet gezien en ik weet ook niet echt hoe het afloopt.”

Chris legt aan talkshowhost Ellen DeGeneres uit dat Avengers: Endgame en voorganger Avengers: Infinity War tegelijkertijd gefilmd werden, waardoor het af en toe lastig was voor hem om het verhaal goed te kunnen volgen. Op 24 april krijgen Chris en alle andere Avengers-fans antwoord op hun brandende vragen, want dan gaat Avengers: Endgame in première.