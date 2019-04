Niek Roozen in Brugklas de musical

De tv-serie Brugklas, die ook al is verfilmd, is een scripted reality-jeugdserie, waarin een vaste groep leerlingen wordt gevolgd tijdens het eerste jaar van de middelbare school. In Brugklas de musical zijn acteurs uit zowel het nieuwste seizoen als vorige seizoenen te zien.

De voorstellingen gaan over het opzetten van een hiphopmusical over Willem van Oranje. Emma (Belle Zimmerman) wil de hoofdrol spelen, want waarom zouden helden alleen mannen kunnen zijn? En wie bepaalt hoe mannen en vrouwen zich gedragen?

De voorstellingen van Brugklas de musical zijn te zien van oktober 2019 tot en met april 2020 in theaters in heel Nederland.