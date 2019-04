UB40 dankt 40-jarig succes aan de reggae

Volgens de 60-jarige zanger is het een tijdloos genre. „Het is nog steeds ontzettend relevant en al helemaal op dit moment”, zegt Ali. „Als mensen me vragen waarom dat zo is dan zeg ik: kijk om je heen. Ariana Grande, Katy Perry, Pharrell, Beyoncé en Justin Bieber gebruikten allemaal reggae beats. Het heeft meer invloed dan ooit.”

Voor de Britten was het naast muzikale voorkeur ook een bewuste keuze om voor het van oorsprong Jamaicaanse genre te gaan. „Het bestond toen wij daarvoor kozen in 1979 nog maar zo’n elf jaar. Het was de jongste muziekvorm op dat moment en daardoor voelde het een soort van eindeloos.”

Omarmd

Volgens rapper Astro zijn er maar weinig muziekstijlen die wereldwijd zo omarmd worden. „Het maakt niet uit waar je komt, het is de muziek die op straat wordt geluisterd”, zegt de 61-jarige rapper. „Iedereen begrijpt het. Je hoeft de songteksten niet te begrijpen, iedereen snapt een goed basloopje of drumbeat. Een goede baslijn zegt meer dan duizend woorden.”

Toch had de band, die met ruim vijftig singles in de hitlijsten stond, niet durven dromen dat ze na veertig jaar nog steeds de grote podia zouden beklimmen. „Het is totaal bizar. De jaren zijn echt voorbijgevlogen”, zegt Astro.

Beschamend

„Het is extreem beschamend en ook wel beangstigend dat het alweer veertig jaar is”, voegt Ali lachend toe. „We maken nu al langer deel uit van het verhaal van de reggae dan Bob Marley heeft gedaan en dat is natuurlijk onze grote held. Hoe langer je erbij stilstaat, hoe groter het besef dat het echt geweldig is dat we nog steeds meedraaien.”

UB40 kwam in 1978 bij elkaar en brak al gauw door. De groep scoorde hits als Food For Thought, Kingston Town, (I Can’t Help) Falling in Love With You en Red, Red Wine. In 2008 verliet Ali de groep om solo verder te gaan. In 2013 herenigde hij zich weer met de inmiddels twee andere ex-leden van UB40, Astro en Mickey Virtue. Het drietal toert opnieuw de hele wereld rond.

Met de jubileumshow komen ze dit jaar overigens nog een keer naar Nederland: op 28 juli staan de mannen op het buitenfestival Reggae Rotterdam. Voor het festival in het Kralingse Bos zijn nog kaartjes te koop.