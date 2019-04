Dimitri Vegas & Like Mike op 7th Sunday Festival

In totaal worden voor de elfde editie vijftien podia gebouwd, waarop meer dan 120 artiesten staan geprogrammeerd die vrijwel alle genres van de elektronische muziek omvatten. De SLAM! Stage is dit jaar groter dan voorheen, terwijl SLAM! ook aanwezig is met een studio en zorgt voor een live registratie vanaf het festivalterrein De Roost in Erp, bij Veghel.

De volledige line-up voor het 7th Sunday Festival - The Seventh Symphony wordt vrijdag bekendgemaakt.