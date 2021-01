Snoop Dogg over gratie Michael Harris: ’Trump heeft geweldig werk gedaan’

Entertainment

Johnny Rotten vindt Sex Pistols-serie ’walgelijk’

Johnny Rotten, de artiestennaam van John Lydon, is niet blij met de nieuwe serie over zijn band Sex Pistols. Volgens de voormalige frontman van de Britse punkband was hij helemaal niet op de hoogte van de productie en is de serie zonder zijn toestemming of bijdrage tot stand gekomen.