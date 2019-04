Kim Kardashian wil strafrechtadvocaat worden

Aanleiding voor de studie is dat Kim zich tegenwoordig hard maakt voor Amerikaanse gevangenen. Vorig jaar lobbyde ze bij president Donald Trump voor de vrijlating van Alice Marie Johnson, die een levenslange gevangenisstraf uitzat voor haar niet-gewelddadige rol in een drugsnetwerk.

„Ik moest er lang over nadenken”, zegt ze over haar carrièreswitch. „Het Witte Huis belde me om te adviseren om het systeem van clementie te helpen veranderen. Daar zat ik dan in de Roosevelt-kamer met een rechter en veel belangrijke mensen en ik dacht bij mezelf: Shit, ik moet meer weten. Ik mocht zeggen wat ik te zeggen had, over de menselijke kant en waarom dit zo oneerlijk is. Maar ik had advocaten bij me die me steunden met alle feiten van de zaak. Het is altijd een kwestie van samenwerken en ik wist wat mijn rol was, maar ik voelde gewoon dat ik wilde vechten voor mensen. En als ik meer wist, kon ik meer doen.”

Ze is vastberaden en serieus. „Tijdens het eerste jaar van de rechtenstudie gaat het over de onderwerpen strafrecht, onrechtmatige daden en contracten. De onrechtmatige daad is het meest verwarrend. Contracten zijn het saaist. En strafrecht kan ik in mijn slaap doen. Ik kreeg 100 punten voor mijn eerste test. Het was gemakkelijk. Het lezen is wat me geheel in beslag neemt. Het is zo tijdrovend.”