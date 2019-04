Koningin Margrethe opent pandaverblijf

De panda's Xing Er en Mao Sun kwamen vorige week donderdag aan in Kopenhagen, maar waren tot nu toe niet voor het publiek te bewonderen. De dierentuin trok 20 miljoen euro uit voor de bouw van het nieuwe onderkomen van de twee reuzenpanda's.

De man van koningin Margrethe, prins Henri, was vanaf 1972 tot aan zijn dood in februari vorig jaar beschermheer van de Deense dierentuin die een van de oudste dierentuinen van Europa is. Vorige maand nam kroonprinses Mary de taak van beschermvrouw op zich. Zij was woensdag ook aanwezig bij de opening.