RONALD KOLK: ’Ik kan even niet meer lopen’

Voorlopig geen ereronde op de catwalk voor Ronald Kolk. Na een val van het podium moet de couturier het even rustig aan doen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zijn finest moment was nét achter de rug, maar pijnlijk was het wél: op een feestavond voor het goede doel in het bijzijn van hoge gasten als PRINSES ANITA, voormalig grootmeesteres MARTINE VAN LOON-LABOUCHÈRE en oud-hofdame JULIE JEEKEL-THATE van het podium tuimelen... Couturier RONALD KOLK is een dag later de schok nog niet te boven: „Ik ben bont en blauw en kan niet meer lopen.”