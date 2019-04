The Situation in gevangenis met Fyre-baas

Mike heeft inmiddels wat mensen leren kennen in het huis van bewaring. Zo is een van de andere bajesklanten waar hij mee optrekt Billy McFarland, de oprichter van het Fyre Festival die een straf van zes jaar uitziet voor de grootschalige oplichting rond dat evenement.

Ook zou de realityster geregeld een potje scrabbelen met George Garofano, of zoals Vinny ’m omschrijft: ’die gast die de naaktfoto’s van Jennifer Lawrence heeft verspreid’. Collega Pauly grapte in het radio-interview dat Mike binnenkort wel een expert moet zijn in het hacken van telefoons.

Volgens de Jersey Shore-castleden blijft Mike positief, maar kijkt hij wel uit naar het einde van zijn straf. „Hij heeft zijn vrouw, Lauren, en zijn werk voor de camera’s waar hij weer zin in heeft. Hij wil dit allemaal gewoon achter zich laten.”