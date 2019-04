The Weeknd eigenaar van eSports-bedrijf

Het concern heeft teams spelen in onder meer League of Legends, Overwatch en Call of Duty en heeft onder meer topteam Toronto Defiants in de gelederen. The Weeknd verklaarde woensdag in een statement dat hij ’op een unieke en innovatieve manier’ gaat samenwerken met OverActive Media. „Als grote fan van eSports, kijk ik er enorm naar uit om in dit project te stappen”, aldus de muzikant.

The Weeknd is niet de eerste artiest die in de wereld van eSports duikt. Drake kocht zich afgelopen najaar al in bij een gamingconcern 100 Thieves, waar hij als strategisch adviseur werkt aan een betere positie voor het bedrijf binnen het competitieve gamen.