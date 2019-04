J.Lo haalt schouders op over geruchten A-Rod

In de afgelopen maanden doken er twee verhalen op over overspelig gedrag van Alex, die de zangeres vorige maand ten huwelijk vroeg. Een Playboy-model beweert dat de voormalig honkballer haar begin dit jaar naaktfoto’s stuurde en wilde afspreken met haar en nog een vrouw. Vlak nadat J.Lo en A-Rod hun verloving wereldkundig hadden gemaakt, liet een andere oud-honkballer op Twitter weten dat zijn ex-vrouw een verhouding had met Alex. Deze ex ontkent dat stellig.

„Het doet er niet toe”, reageerde Jennifer woensdag op alle geruchten. „Ik weet wat waar is. Ik weet wie hij is, en hij weet wie ik ben. We zijn gewoon gelukkig. Andere mensen kunnen niet zomaar verklaren hoe onze relatie is. Ik weet hoe die is.”