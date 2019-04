Lori Loughlin uit serie geknipt

Volgens Entertainment Weekly zijn de afleveringen van de serie waaraan de actrice nog heeft meegewerkt opnieuw gemonteerd, zodat zij niet meer te zien is. Omdat Lori een aardig grote rol heeft, is één van de zeven episodes van het huidige, zesde seizoen geschrapt. Het is nog niet bekend of de Full House-ster wordt vervangen, of dat haar personage uit de serie wordt geschreven.

When Calls The Heart gaat over een schooljuf uit een rijk milieu, die les komt geven in een mijnstadje op de grens van Canada en Amerika. In de serie van zender Hallmark, die zich afspeelt aan het begin van de twintigste eeuw, speelde Lori een van de dorpelingen, een weduwe die haar man én zoon verloor bij een ongeluk in de mijn.