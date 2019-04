Arne Toonen in dubio over hotdogtattoo

De 44-jarige Arne heeft al tatoeages van bijvoorbeeld de kamstiletto van het hoofdpersonage uit De Boskampi’s, de cricketbat en bijl van Katja en Birgit Schuurmans huurmoordzusjes in Black Out en het hert en machinegeweer uit zijn korte film Oh Deer!.

„Baantjer moet er nog bij, Dik Trom ook”, aldus Arne. „Die komen er zeker. Voor Baantjer denk ik aan iets met een kroon en een molotovcocktail.” Voor Dik Trom is het een lastiger verhaal, gaat Arne verder. „Geen tuinhek. Misschien een hotdog. Er zitten ook vrij veel hotdogs in die film.”