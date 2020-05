Prins William emotioneel over verlies Diana toen hij zelf vader werd

Volgens William kunnen traumatische gebeurtenissen, zoals het overlijden van een ouder op jonge leeftijd, invloed hebben op het ouderschap.

„Het krijgen van kinderen veranderde echt mijn leven”, zegt William. „Ik denk dat als je iets traumatisch hebt meegemaakt, zoals ik toen ik mijn moeder verloor, je emoties terugkeren omdat je in een heel andere levensfase zit. En er is niemand om je een beetje te helpen, ik vond dat soms overweldigend.” Het was zijn vrouw Catherine die William, intussen vader van George (6), Charlotte (5) en Louis (2), er doorheen sleepte, vertelt hij.

De uitspraken maken onderdeel van een documentaire over geestelijke gezondheid in de voetbalwereld. De film Tackling Mental Health With The Duke of Cambridge richt zich op mannen die te maken hebben gehad met geestelijke gezondheidsproblemen en wordt donderdag uitgezonden.