Bond-bikini staat Halle Berry nog altijd!

Zoek de verschillen! Links is 2020, hier droeg Halle Berry dezelfde bikini in 2002. Ⓒ Instagram / BSR Agency

Donderdag viert HALLE BERRY haar 54e verjaardag, maar Vadertje Tijd lijkt de actrice nog altijd over het hoofd te zien. Op Instagram verblijdde ze haar fans met een afbeelding van zichzelf in bijna dezelfde bikini die ze achttien jaar (!) geleden al droeg in de Bond-klassieker Die Another Day.