YoungKio kent niemand in Nederlandse hiphop

„Ik ken nog niemand in de Nederlandse hiphop”, zegt de 19-jarige YoungKio, de artiestennaam van Kiowa Roukema, eerlijk in de Volkskrant. „Maar het lijkt me zeker leuk om ook hier hits te maken.”

YoungKio leverde de beats voor de single Old Town Road van de Amerikaanse rapper Lil Nas X. Het nummer is, mede dankzij een remix van Billy Ray Cyrus, inmiddels wereldwijd een succes en staat op nummer 1 in de Billboard Hot 100.