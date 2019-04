Ariel Winter hoopt wat aan te komen

De actrice legt in een Instagram Story uit dat ze veel gewicht verloor toen ze overging op andere medicijnen. „Ik gebruikte al jaren antidepressiva waar ik van aan ben gekomen. Ik kreeg die kilo’s er niet af, wat ik ook deed. Het was frustrerend, want ik wilde me fit voelen en resultaat zien van mijn inzet. Maar ik had het geaccepteerd en achter me gelaten.”

Vorig jaar ging Ariel over op nieuwe medicijnen en viel ze opeens af. „Die verandering had overigens niets te maken met mijn gewicht. Erna voelde ik me mentaal een stuk beter, en het is fijn om te sporten en resultaat te zien, maar nu probeer ik er wat kilo’s aan spiermassa aan te krijgen en gezonder te worden.”

Ariel drukt haar volgers op het hart dat mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke. „Ik ga al zes jaar elke week naar therapie en zou niet weten hoe ik zonder moest. Bij een psycholoog lopen of antidepressiva gebruiken zijn niets om je voor te schamen. Zorg goed voor jezelf!”