Q-dj’s na 72 uur bevrijd uit escaperoom

De dj’s ’woonden’ de afgelopen dagen letterlijk in de escaperoom. Het trio maakte tussen 06.00 uur ’s ochtends en middernacht live radio terwijl ze ondertussen allerlei muzikale codes probeerden te kraken. De oplossing bleken uiteindelijk de singles Hij is van mij van Kris Kross Amsterdam, Maan en Tabitha, Kind Of Magic van Queen en Perfect van One Direction te zijn.

Volgens Marieke was het zonder de luisteraars niet gelukt. „De puzzels waren zo vaak vernuftig en cryptisch. Dankzij de luisteraars konden we ze oplossen. Zij hebben ons en masse geholpen”, aldus de dj. Ze is zelf een fervent puzzelaar maar het viel volgens haar niet mee om de codes te vinden. „Je belandt in een soort mindfuck. Je denk op een gegeven moment dat alles een hint is.”

Marieke beseft dat het ook allemaal veel langer had kunnen duren. Haar collega Mattie hield al rekening met het ergste en zei maandag bij de start gekscherend te hopen dat hij kerst thuis kon vieren. „Ik ben blij dat ik weer buiten in het zonnetje sta.”

