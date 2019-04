Rechtbank zuivert naam Geoffrey Rush

Rush zou een collega in 2015 en 2016 hebben betast tijdens repetities van het theaterstuk King Lear in Sydney. De 67-jarige Australiër ontkende het verhaal direct en stapte naar de rechter wegens laster. Hij stelde dat zijn goede reputatie was aangetast.

De Oscar-winnaar wordt nu in het gelijk gesteld door de rechtbank in Sydney. The Daily Telegraph moet hem een schadevergoeding van 850.000 Australische dollar (bijna 540.000 euro) betalen. In mei volgt er nog een extra zitting waarin de rechter bepaalt of nog meer kosten moeten worden vergoed.

Rush is in ieder geval blij dat het erop zit. Op de stoep voor de rechtbank gaf hij een kort statement aan de toegestroomde pers. Zo dankte de acteur zijn familie voor de steun. „Er zijn geen winnaars in deze zaak”, zei hij. „Het was vreselijk voor alle betrokkenen. Dit was, in alle omstandigheden, een roekeloos en onverantwoordelijk stukje sensatiejournalistiek van de bovenste plank.”