Jim Bakkum vergeet eigen liefdesjubileum

„10/04/2007. Al 12 jaar verkering met deze zonnebril. En zij met die andere”, schreef Jim donderdag bij een Instagramfoto waarop hij Bettina - beiden met grote zonnebril op de neus - een zoen op haar wang geeft. „Deze foto is gemaakt op onze huwelijksreis in 2011. Als we toen toch eens wisten wat ons de jaren erna stond te wachten.”

Volgens Jim waren hij en Bettina hun liefdesjubileum ’gisteren allebei finaal vergeten’. „Zal wel komen door de ietwat hectische tijd.” Het stel verwelkomde vorige maand hun derde kind, dochter Molly. Vlak na haar geboorte belandde het meisje in het ziekenhuis met een infectie.

Hoewel Jim woensdag zijn jubileum vergat, had hij wel ’eindelijk weer eens tijd’ om zijn dochter Posy uitgebreid te knuffelen. „Met 3 kids is het soms nog weleens moeilijk om je kinderen individuele aandacht te geven bij het naar bed brengen”, schreef de zanger en musicalacteur woensdagavond op Instagram. „Net had ik eindelijk weer eens tijd om lekker met mijn kleine meisje te knuffelen voordat ze naar bed ging. Natte haartjes gekamd, pyjamaatje aan, tandjes gepoetst en hélemaal opgekruld in mij kruipen. Ik kan je vertellen, dan kan al het andere me even gestolen worden.”

