Hans Klok nodigt Texelse klagers uit om naar zijn show te komen

Klok doet de uitnodiging in gesprek met Nu.nl. Hij reist op dit moment door Nederland met zijn show in een circustent. Vanaf vrijdag is hij te zien op Texel. De gemeente heeft een vergunning afgegeven voor het opbouwen van de tent waar de voorstelling is en een aantal extra tenten waar de performers en hun families verblijven op het terrein bij het plaatsje Den Burg.

Maar twee buurtbewoners klaagden dat de tenten waar de performers en crew verblijven al een paar dagen voor aanvang van de shows werden opgebouwd. Dit zou volgens de twee bewoners overlast veroorzaken. Daarom dreigt de gemeente met het opleggen van een dwangsom van 10.000 euro voor elke dag dat de karavaan al op het terrein staat vóór de eerste show.

Officieel bezwaar

De producent van de show heeft officieel bezwaar aangetekend tegen deze dwangsom. Hij zegt dat het normaal is dat de crew en medewerkers van een circus een paar dagen van tevoren al op het terrein gaan wonen waar de circustent wordt neergezet. De gemeente Texel beklemtoont heel blij te zijn met de show van Hans Klok op het eiland, maar „we kunnen signalen van omwonenden niet negeren.”

Het behandelen van het bezwaarschrift duurt naar verwachting tussen de zes en acht weken.