Tweede verdachte overval Mark Gillis opgepakt

De zoon van vakantieparkmiljonair en Massa is Kassa-ster Peter Gillis werd bij de overval in zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer ernstig mishandeld en vastgebonden. In de zoektocht naar de daders toonde de politie bewakingsbeelden in onder meer Opsporing Verzocht. Er kwamen eind maart elf tips binnen en vier mannen meldden zich bij de politie. Zij herkenden zich in de beelden, maar bleken niets met de overval te maken te hebben. Zij waren fans van het realityprogramma Familie Gillis: Massa is Kassa die op de camping verbleven.

In april werd een 39-jarige man uit Den Bosch aangehouden voor vermoedelijke betrokkenheid bij de overval. De politie kwam de verdachte op het spoor nadat zijn DNA bij het sporenonderzoek was aangetroffen. Ook een tweede verdachte is nu dus aangehouden. Het onderzoek naar de overval op Mark Gillis gaat nog steeds door. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte.