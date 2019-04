Britse royals kijken met angst en beven naar ’Diana’

Dat stelt een royaldeskundige in Britse media. „Dat dat hele verhaal van Diana weer opnieuw naar boven wordt gehaald op televisie; ik kan je garanderen dat hij dat haat. Als het terug zou komen rond de troonsafstand van koningin Elizabeth, dan is het logisch, maar nu komt het wel heel dichtbij.”

Het profiel dat de makers opstelden bij de intensieve zoektocht naar een actrice voor de rol voor Diana, zal hen ook weinig hoop gegeven hebben. Immers, zij moest Diana kunnen spelen als ’charmant, komisch, een flirt en sociale exhibitionist op het wereldtoneel, maar ook als een wanhopige en eenzame zelfbeschadiger’. Deze week werd bekend dat Emma Corrin is gecast om deze Diana neer te zetten en zij beloofde het publiek het icoon ’eer aan te doen’.

Prinses Diana was met prins Charles getrouwd van 1981 tot 1996. Een jaar later kwam zij om bij een tragisch auto-ongeluk in Parijs, al zijn er sindsdien vele vraagtekens gezet bij de aard van het ongeluk. Prins Charles trouwde nog geen tien jaar later met zijn geliefde Camilla Parker-Bowles.

Momenteel wordt het derde seizoen van de populaire serie over het Britse koningshuis gefilmd, die volgens Netflix nog in 2019 verschijnt. Aansluitend zou meteen het vierde seizoen opgenomen worden. De eerste twee seizoenen werden tegen het einde van het jaar gereleased.

