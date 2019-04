Streetlab-Tim maakt webserie met opa

In de achtdelige KRO-NCRV-serie gaat Tim grote en kleine dingen met zijn opa doen, die zijn grootvader nog niet eerder heeft gedaan. Zo gaan ze samen racen op een circuit en naar het festival De Zwarte Cross.

„Ik besef steeds meer hoe bijzonder het is dat mijn opa nog leeft”, zegt Tim. „Door zijn humor en mooie verhalen is opa van kinds af aan al een groot voorbeeld voor mij. Ik lijk op hem, alsof ik tegenover mezelf zit, maar dan zeventig jaar later. Hij maakt mij nieuwsgierig naar het leven.”

De serie is vanaf 24 april wekelijks te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3.