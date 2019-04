Herman Finkers wint Blijvend Applaus Prijs

„Herman Finkers is een virtuoos theatermaker en volbloed komiek die miljoenen Nederlanders heeft laten schateren om de absurditeiten in zijn hoofd”, staat in het juryrapport. „De grap was vele jaren zijn heilige doel. Maar nu zijn eigen leven daar aanleiding toe geeft, weet hij de lach ook op weergaloze wijze met de traan te vermengen.”

Aan de Blijvend Applaus Prijs is een bronzen sculptuur van Iris Le Rütte en een bedrag van 5000 euro verbonden. De uitreiking is op 17 november in De Kleine Komedie in Amsterdam. Het is de negentiende keer dat de prijs wordt uitgereikt.