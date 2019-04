Famke Louise: acties hebben consequenties

Famke deelde woensdag een video waarin een vrouw een flesje bier richting de zangeres kegelde. De dader was daarbij herkenbaar in beeld. Het clipje is inmiddels verwijderd nadat de vrouw haar had gesmeekt om het weg te halen.

„Vanaf het moment toen ik begon op te treden was ik een schietschijf op het podium. Dit heeft mij alleen maar gemotiveerd om nog harder te werken en heeft me alleen maar sterker gemaakt. Echter is er nog een aspect van veiligheid, door voorwerpen te gooien kan je mij letsel aanbrengen en daar trek ik de grens”, aldus Famke.

De zangeres vindt dat vrouwen elkaar meer zouden moeten ondersteunen. „Ik vind het jammer dat het de laatste tijd een trend is dat vrouwen andere vrouwen naar beneden halen terwijl we elkaar zouden moeten supporten. GIRLPOWER”, besluit Famke.