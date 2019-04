Beau praat met toekomstig concurrent

Ⓒ ANP Kippa

Beau van Erven Dorens praat donderdagavond met zijn toekomstige concurrent over zijn nieuwe latenightprogramma op RTL 4. De presentator schuift aan in de talkshow van Eva Jinek, kondigt de redactie van de NPO-show aan. Ook RTL-baas Sven Sauvé is van de partij.