Gordon maakt keihard verwijt naar Gerard Joling

Gordon eindigt naar eigen zeggen met het liedje Niemand mag alleen zijn, oorspronkelijk een duet met Gerard Joling voor hun tv-serie Geer en Goor zoeken een hobby over eenzame ouderen. „Als ik de beelden dan bekijk, dan begrijp ik niet waarom we dit programma niet meer maken?”, aldus Gordon. „Er is nog zoveel eenzaamheid in de maatschappij. Door bij RTL te tekenen heeft Gerard dit programma opgeblazen.”

De presentator zinspeelt nu op een editie zonder Joling. „Misschien moet ik dan gewoon maar alleen op pad gaan, maar mijn hart ligt gewoon bij de ouderen van Nederland.”

Vorige maand werd bekend dat ’Geer’ een exclusief contract heeft getekend bij RTL. Gordon heeft zich juist verbonden aan Talpa. Daardoor komt er voorlopig een einde aan de programma’s van het illustere duo.