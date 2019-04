Jarige Duncan Laurence zorgt voor grapjes

„Wil iemand een stukje arcake?”, grapt Duncan zijn volgers op Twitter. Hij plaatste er een foto van de nog onaangeroerde slagroomtaart bij.

De post is ook aanleiding voor verdere grapjes. „Loving you is gaining weight”, varieert iemand op zijn songtekt. Een ander raadt hem aan ook een ’piece of cake’ te bewaren ’voor over een paar weken’, tijdens zijn optreden bij het Eurovisie Songfestival.

Duncan zat de afgelopen dagen in Stockholm waar hij aan nieuwe muziek werkte. De komende tijd richt hij zich weer op de voorbereidingen op het Eurovisiesongfestival. Zo gaat hij dit weekeinde naar Londen voor een preparty om zijn single Arcade aan de Britse fans voor te stellen. Het songfestival begint over ruim een maand.