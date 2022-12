Kevin Spacey verschijnt via videoverbinding voor Britse rechter

De 63-jarige acteur stond de rechter vanuit het Midden-Oosten te woord. Volgens zijn advocaat was Spacey van plan om in de Verenigde Staten te blijven voor de zitting, maar zijn reisplannen waren gewijzigd zonder verdere uitleg. Volgens de rechter was het voor de Amerikaan sowieso lastig geweest om live bij de zitting in Londen aanwezig te zijn vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer.

De nieuwe zedenmisdrijven waar Spacey van verdacht wordt, zouden tussen 2001 en 2004 hebben plaatsgevonden. De acteur zou zich driemaal schuldig hebben gemaakt aan seksuele aanranding en een keer iemand tot seksuele handelingen hebben gedwongen zonder wederzijdse toestemming.

Spacey moet op 13 januari weer voor de rechter verschijnen, maar moet dan wel in levenden lijve aanwezig zijn in Londen.