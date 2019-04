’Den Haag moet Songfestival organiseren’

Nederland was vier keer gastheer van het Songfestival. De liedjeswedstrijd werd in 1958 in Hilversum gehouden, in 1970 in Amsterdam en in 1976 en 1980 in Den Haag. De eerste Haagse editie was een jaar na de winst van Teach-In, de tweede keer nadat organisator Israël zich had teruggetrokken. Het festival volgend jaar zou niet alleen de veertigste verjaardag van de laatste Nederlandse editie zijn, maar valt ook samen met 75 jaar bevrijding. Bovendien is het de 65e editie van het festival.

Hart voor Den Haag heeft ook al een locatie op het oog: het stadion van voetbalclub ADO Den Haag.

Duncan Laurence is bij bookmakers een van de favorieten om het festival te winnen. Hij zingt het lied Arcade. Op 16 mei treedt hij op in de tweede halve finale. De finale van het songfestival is twee dagen later. Nederland heeft het festival vier keer gewonnen.