Pamela Anderson woest op UK en US: ’Duivels, leugenaars, dieven’

„Ik ben in shock”, schrijft Anderson. Ze vraagt de verschillende landen hoe ze hun gedrag kunnen rechtvaardigen. Al denkt ze dat elk land zijn eigen redenen heeft, waarbij ze denkt dat Engeland met de arrestatie de aandacht van ’jullie idiote Brexit-bullshit’ af te leiden. Voor Amerika heeft ze helemaal geen goed woord over. „Jullie zijn egoïstisch en wreed. (...) Jullie zijn duivels en leugenaars en dieven. En jullie zullen ROTTEN.”

Ze krijgt in eerste instantie vooral spottende reacties, onder meer omdat ze Ecuador fout spelde. Toch krijgt ze ook veel likes en wordt haar tweet een paar duizend keer gedeeld.

Assange werd donderdagmiddag opgepakt in de ambassade van Ecuador in hartje Londen. Daar hield hij zich de afgelopen zeven jaar schuil. De regering van Ecuador hief het politieke asiel op dat indertijd aan Assange was verstrekt. Volgens een verklaring van de ambassade was dit het gevolg van het schenden van afspraken door Assange.

