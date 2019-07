In november eerste verhoor in rechtszaak tegen emir van Dubai

Sjeik Mohammed (70) en zijn zesde vrouw prinses Haya (45) strijden om de zeggenschap over hun elfjarige dochter Jalila en hun zevenjarige zoon Zayed. Eerder liet het koninklijke stel al weten dat de rechtszaak dus niet over hun huwelijk of een mogelijke scheiding gaat.

Haya was dinsdag persoonlijk aanwezig bij eerste hoorzitting. De prinses vroeg toen om bescherming tegen haar man en vroeg de rechtbank tijdelijk de voogdij over haar dochter over te nemen omdat ze vreest dat het meisje gedwongen wordt te trouwen. De halfzus van de Jordaanse koning Abdullah werd daarin bijgestaan door haar advocate barones Fiona Shackleton.

In tegenstelling tot de zitting op dinsdag, ging het woensdag om een gesloten zitting. Dat betekent dat er geen inhoudelijke details naar buiten komen over wat er deze dag is besproken.

