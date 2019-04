NPO Radio 1 eert Max van Weezel

Het programma Met het oog op morgen, dat hij jarenlang presenteerde, staat donderdag stil bij zijn overlijden. Daarna zendt de VPRO in het programma Nooit meer slapen een eerder opgenomen gesprek van journalist Chris Kijne met Van Weezel uit over zijn liefde voor de radio.

Argos Radio wijdt zaterdag een speciale aflevering aan het werk van Van Weezel als onderzoeksjournalist. Dat heeft nieuwscoördinator Wim Eikelboom van NPO Radio 1 bekendgemaakt op Twitter.

Ruim een jaar geleden werd alvleesklierkanker bij de journalist vastgesteld. In een interview op NPO Radio 1 in december 2018 zei Van Weezel dat zijn levensverwachting was geslonken tot enkele maanden.

Max van Weezel was als student politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam actief in de linkse studentenbeweging ASVA en was tussen 1972 en 1976 lid van de communistische partij CPN. In 1976 begon hij bij Vrij Nederland, waar hij in verschillende functies zijn hele werkzame leven zou doorbrengen.