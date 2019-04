Vijfde deel Mees Kees in de maak

Dat hebben producent Paul Voorthuysen en distributeur Entertainment One donderdag bekendgemaakt. Mees Kees 5 moet in principe met de kerstdagen in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.

In Mees Kees in de Wolken, zoals de vijfde film heet, hoopt leerling Tobias dat de verlegen stagiair Mees Kees hem kan helpen het meisje Hasna mee uit te vragen. Maar Mees Kees heeft zijn eigen problemen; hij probeert angstvallig Marie Louise te ontlopen die hem een ballonvaart cadeau heeft gedaan. Ondertussen leert rectrix Dreus klas 6B de wals dansen voor het schoolfeest.

Acteurs Leendert de Ridder, die de hoofdrol voor Mees Kees 4 overnam van Willem Voogd, en Sanne Wallis de Vries keren weer terug in deel 5.

Het script van het vijfde deel wordt geschreven door Tijs van Marle, die ook verantwoordelijk was voor de vorige vier films. Ook de auteur van het boek, Mirjam Oldenhave, is hierbij betrokken. De vier Mees Kees-films wonnen diverse prijzen in onder meer Duitsland, Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten.