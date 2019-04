Mariah Carey krijgt Icon Award van Billboard

Het is bij de uitreiking gebruikelijk dat de winnaar een paar nummers speelt. Mariah zal een medley van haar grootste hits ten gehoren gaan brengen.

De zangeres domineerde in de jaren ’90 de hitlijsten en stond ook elk jaar van dat decennium bovenaan in de Billboard Hot 100. Ze is daarmee de enige artiest die dat ooit voor elkaar kreeg. Mariah is ook de enige solo-artiest met achttien nummer 1-hits.

De Icon Award werd in 2011 in het leven geroepen en werd voor het eerst uitgereikt aan zanger Neil Diamond. Later mochten ook onder anderen Stevie Wonder, Prince, Jennifer Lopez en Celine Dion de prijs in ontvangst nemen.