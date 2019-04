Bespotte Jeroen van Koningsbrugge maakt nu serie over ’einde der tijden’

De serie heeft de werktitel SOLO en bestaat uit tien afleveringen. Ineens blijken de 800 tot 900 boeken die Van Koningsbrugge over over het einde der tijden claimde te hebben gelezen, zin te hebben als research voor de serie.

Voor Beau is de serie over de apocalyps een jarenlange droom die nu uitkomt. Hij ziet het dan ook al helemaal voor zich, met dijken die doorbreken, ’een land onder water, anarchie en een held met een mes tussen zijn tanden’.

De held waar hij het over heeft is Amsterdamse webdesigner Mark, die als een van de weinigen is voorbereid als in heel Europa de stroom uitvalt. Hij wil dan ook zijn zoontje veilig stellen, die bij zijn ex zit.

Uitgelachen

Voor Jeroen van Koningsbrugge een herkenbare held. Zelf vertelde hij immers vorige week in Volkskrant Magazine dat hij er helemaal klaar voor is met een extra huisje, een moestuin en in beide huizen een enorme voorraad ’gevriesdroogde shit’ dat 35 jaar lang goed blijft. Hij verwacht dat de samenleving instort door een financiële crisis. „Je ziet hier en daar al een land omvallen, op een gegeven moment kun je die economieën niet meer oplappen.”

De beroepsgrappenmaker werd er op sociale media compleet om uitgelachen. In elk geval heeft hij het onderwerp er voorlopig even mee op de kaart gezet, al is het nog niet bekend wanneer de serie uitgezonden zal worden. Mocht de serie een succes worden, óf mocht het eind der tijden voor die tijd daadwerkelijk aanbreken, dan lacht Jeroen alsnog als laatst.

