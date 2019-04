Boerin Agnes bevallen van dochtertje

Het meisje werd al op 27 januari geboren. „Vanwege de drukte met de boerderij en de baby schoot het er even bij in om het fantastische nieuws te verkondigen. Gelukkig is Maaike kerngzond.”

Agnes en Albert wisten niet of ze een dochtertje of een zoontje zouden krijgen. Uiteindelijk kwam Maaike pas na 42 weken ter wereld. „Bij koeien zijn het vaak de stierkalfjes die lang dragen, dus ik dacht dat we een zoontje zouden krijgen. De verrassing was dan ook groot toen ze een meisje bleek te zijn.”

Het stel had al twee kinderen, dochter Lieke en zoon Geert.