Twee verdachten roof Connie Witteman in hoger beroep

De advocaat van Tarik A. laat aan 6 Inside weten: „Wij vinden de camerabeelden te onduidelijk om mijn cliënt daarnaa te linken. Mijn cliënt zegt onschuldig te zijn. Wij gaan alleen akkoord met vrijspraak.” De andere advocaten wilden niet reageren.

Op 7 juli werd er bij het huis van Connie in Amsterdam ingebroken. Sieraden ter waarde van enkele miljoenen euro’s werden toen meegenomen. De juwelen zijn nog steeds niet teruggevonden. Connie heeft veel last van de gebeurtenissen, zo vertelt haar advocaat. „Het is niet fijn voor slachtoffers om alles bij een hoger beroep weer te moeten meemaken. Ze laat zich niet gek maken en ook niet uit het veld slaan, maar makkelijk is het niet.”

